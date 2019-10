© foto di Pierpaolo Matrone

Il Brescia cade sul campo del Genoa dopo essere stato illuso da Sandro Tonali nell'ultimo anticipo del sabato. "Tracollo Brescia. Un super-Tonali fa sognare, ma poi è il buio" titola in prima pagina il Corriere di Brescia, soffermandosi sul 3-1 di ieri, arrivato nella ripresa in maniera inaspettata anche per Corini.