Corriere di Brescia: "Test per le rondinelle, ma il Brescia resta fermo"

"Test per le rondinelle, ma il Brescia resta fermo". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Brescia: "Gli allenamenti possono aspettare, Cellino ha predisposto lo svolgimento dei test medici indicati dal protocollo avallato da Lega Calcio e Coni. Terminato questo step, in attesa del via libera regionale per i tamponi e i test sierologici agli atleti (attendono anche l’Atalanta e le due milanesi), la società deciderà poi se organizzare fino al 18 maggio gli allenamenti individuali al centro sportivo di Torbole".