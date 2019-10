"Testa e cuore sono già a Verona". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Brescia. Martedì sera al Rigamonti contro l’Inter il Brescia ha perso ma con onore, giocando un secondo tempo da grande squadra nonostante i diversi infortuni. La prova ha rinsaldato la panchina di Corini, che però è consapevole che domenica l’esito della sfida con il Verona non può che essere la vittoria: a questo punto del campionato servono punti, per risalire in classifica. E Mario Balotelli, grande protagonista con due gol mancati e il dito medio alzato a zittire gli sfittò dei tifosi interisti (non lo hanno ancora perdonato), si scusa per non aver segnato e promette di riprendersi quello che spetta alle rondinelle: «Testa a Verona ora». Un monito che vale per tutta la squadra.