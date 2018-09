Corriere di Brescia titola: "Beffa al 96', a Crotone finisce 2-2"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una rete di Donnarumma e un'altra di Dall'Oglio non sono bastate al Brescia per vincere contro il Crotone, nonostante le Rondinelle siano andate per due volte in vantaggio. La doppietta di Budimir pareggia i conti quando il successo sembrava in tasca. "Beffa al 96', a Crotone finisce 2-2", si legge in prima pagina sul Corriere di Brescia.