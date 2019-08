© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima di assurgere al ruolo di sorpresa, il Brescia è chiamato a confermarsi e per farlo c'è subito un test probante sul campo del Perugia. La partita, valevole per la Coppa Italia, trova spazio nell'apertura delle pagine sportive del Corriere di Brescia: "Perugia-Brescia, si fa sul serio". Intanto scenderà in campo anche la FeralpiSalò di Damiano Zenoni: "Feralpisalò tenta l'impresa SPAL".