"Tonali dai piedi d’oro ora vale 50 milioni": questo il titolo sportivo del Corriere di Brescia. Piace sempre più il giovane classe 2000 di proprietà del Brescia. Sandro Tonali è pronto a far esplodere il mercato. In estate, Corini e Cellino hanno posto un veto su di lui: sarebbe dovuto rimanere a Brescia per un’altra stagione. Fra qualche mese però sarà cessione: base d'asta 50 milioni.