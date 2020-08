Corriere di Brescia: "Tonali, il Diavolo ci mette lo zampino"

"Tonali, il Diavolo ci mette lo zampino". Questo il titolo in prima pagina, in taglio basso, sul Corriere di Brescia dedicato al gioiellino delle Rondinelle: "Sandro Tonali, affare tutto milanese. Pareva già chiuso l’affare con l’Inter, già si vedeva il «gioiello» del Brescia in maglia nerazzurra, ma adesso il Milan pare in fase di sorpasso. Anche se la proposta fatta pare non convincere completamente Cellino: un prestito di 10 milioni di euro e un diritto (non obbligo) di riscatto per 25 milioni che mette fretta a Marotta".