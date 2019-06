© foto di WilMan

"Tonali rinvia la maturità: è all'Europeo". Questa la notizia sulle Rondinelle apparsa oggi in prima pagina sul Corriere di Brescia. Il regista della Leonessa, infatti, è impegnato con gli Europei Under 21, che partiranno da questo weekend. Per questo, nonostante abbia terminato i cinque anni alle scuole superiori senza bocciature, Sandro Tonali, classe 2000, oggetto del desiderio di mezza serie A, effettuerà l'esame la prossima estate.