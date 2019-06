Corriere di Brescia: "Ultrà invalido, nessun colpevole"

© foto di ManWil

"Ultrà invalido, nessun colpevole". La cronaca giudiziaria si mischia con quella sportiva nella prima pagina odierna del Corriere di Brescia. Che, sempre in apertura, spiega: "Assolti i sette poliziotti accusati di aver picchiato il tifoso in stazione nel 2005 dopo la partita Verona-Brescia. L’accusa aveva chiesto sette anni. Paolo Scaroni: 'Questa per me non è giustizia'"