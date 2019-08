Corriere di Brescia verso il Besiktas: "Corini al primo test"

© foto di Pierpaolo Matrone

Oggi alle 17 a Grodig, vicino Salisburgo, amichevole di lusso per il Brescia, che sarà impegnato nella sfida con il Besiktas. Ne parla ovviamente il Corriere di Brescia, che in prima pagina dedica spazio alla partita in taglio alto: "Brescia-Besiktas, è amichevole vera. Corini al primo test".