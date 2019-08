Corriere di Brescia verso il Milan: "Gara da sogno"

© foto di Pierpaolo Matrone

Alle 18 a San Siro va in scena il primo anticipo del sabato tra Milan e Brescia. Derby lombardo e, soprattutto, "Gara da sogno", come titola in prima pagina il Corriere di Brescia. Dopo l'esordio vincente a Cagliari, la formazione di Eugenio Corini è chiamato ad una prova ancor più difficile e torna alla Scala del Calcio per affrontare il grande ex Marco Giampaolo.