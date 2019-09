© foto di Pierpaolo Matrone

Il Brescia è atteso da un match proibitivo in casa di un Napoli arrabbiato per l'ultima sconfitta interna con il Cagliari. Al San Paolo si prevede un clima infuocato e l'attesa per questo match sale sempre più. Anche il Corriere di Brescia ci si sofferma, dedicandovi ampio spazio in prima pagina, con Balotelli uomo-copertina: "C'è Napoli-Brescia. Corini tenta il colpo e conferma Balotelli".