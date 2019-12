© foto di Pierpaolo Matrone

Trasferta insidiosa per il Brescia, che oggi se la vedrà con il Parma al Tardini. Una partita tripla, che entrambe le squadre sentono di dover vincere. Tra le due squadre c'è grande rivalità, ma il match è molto importante per la classifica della formazione di Eugenio Corini, come ricorda il Corriere di Brescia nel suo titolo in prima pagina, in taglio basso: "C'è Parma-Brescia, e vale una finale".