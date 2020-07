Corriere di Brescia: "Vietato farsi incornare"

L'edizione odierna del Corriere di Brescia titola in prima pagina: "Brescia, vietato farsi incornare". A Torino, contro i granata, le rondinelle stasera si giocano buona parte di quel che ancora resta negli ultimi otto turni di questo anomalo e bislacco campionato. La classifica adesso si guarda con interesse, non solo con terrore. Nel mirino c’è il Genoa, a sei punti, oggi impegnato contro il Napoli. Ma il Torino non è poi molto distante: ha dieci lunghezze in più del Brescia, sono molte, eppure nelle ultime otto giornate possono sgretolarsi all’improvviso.