"Brescia, voglia di tornare in quota. Corini furioso": scrive il Corriere di Brescia in prima pagina. Gara delicata per i bresciani che sfideranno l'Udinese di Tudor nel primo anticipo del sabato. È la classica partita da non sbagliare quella che, oggi pomeriggio alle 15, attende il Brescia di Corini a Udine. Una quarta giornata molto delicata per Donnarumma e soci: al Dacia Arena è già sfida salvezza. Intanto Corini è furioso e amareggiato per le critiche.