"Zero gol, un buon punto": questa l'analisi del Corriere di Brescia, in prima pagina, dopo lo 0-0 tra Brescia e Fiorentina nel Monday night che ha chiuso l'ottava giornata di campionato. Un punto importante per la formazione allenata da Eugenio Corini anche se a inizio partita, dopo 4 minuti, le Rondinelle avevano trovato il vantaggio con Ayé ma il gol è stato annullato per un fallo di mano di Tonali, a inizio azione.