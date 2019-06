Corriere di Mezzogiorno: "Da Lozano a James, ma per quale schema?"

"Da Lozano a James, ma per quale schema?". Questo il titolo in prima pagina, in taglio basso, dell'edizione odierna del Corriere di Mezzogiorno sul Napoli. Ancelotti è il fautore del calcio «liquido», non codificato. Un lavoro che l’allenatore svolge sulle caratteristiche dei singoli più che sui sistemi di gioco. Questo il motivo per cui il raggio di azione della società alla ricerca dell’attaccante giusto sul mercato è molto ampio. I nomi sul taccuino sono tanti: da Rodrigo a Lozano a James e De Paul. Profili diversi che un po’ destabilizzano il tifoso. Qual è il ruolo effettivo che il Napoli sta cercando? ma Ancelotti sceglie così.