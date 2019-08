"Napoli in Champions a casa di Koulibaly". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Mezzogiorno. Come un anno fa, il Napoli era in seconda fascia ma stavolta l’urna è stata più benevola anche se la prima avversaria estratta da Sneijder e Cech sembrava disegnare un dejavù: il Liverpool campione d’Europa. La memoria viaggia ad immagini, la più gettonata tra i tifosi azzurri è la parata di Alisson su Milik, il fotogramma del sogno infranto nella scorsa stagione, quando il Napoli ha sfiorato il passaggio del turno in un girone proibitivo.