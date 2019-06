© foto di Mattia Verdorale

"Il papà di James: "Napoli è per lui la miglior opzione". Titola così a pagina 19 il Corriere di Mezzogiorno sul primo obiettivo di mercato dei partenopei e sulle parole del padre. Sul mercato in entrata: "Manolas ai dettagli, vicino il colombiano. De Laurentiis attacca: "Farò di tutto per battere la Juve".