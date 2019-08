© foto di Mattia Verdorale

"Ancelotti aspetta Lozano". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Mezzogiorno sul Napoli. La giornata di Lozano è iniziata presto, alle ore 9:20 circa si è recato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche. Gli esami sono durati più di quattro ore, anche il prof. Mariani ha visitato Lozano che ha lasciato la clinica romana intorno alle 13:40, la botta alla caviglia rimediata nell’ultima gara disputata in Olanda sembra essere stata superata. L’ex Psv Eindhoven è stato accompagnato dal dirigente Maurizio Micheli e dal papà, accolto dal direttore della comunicazione Nicola Lombardo e acclamato dai tifosi presenti che come all’aeroporto di Ciampino gli hanno fatto sentire il proprio calore.