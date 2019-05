Corriere di Mezzogiorno: "Visite e firma per Di Lorenzo"

"Visite e firma per Di Lorenzo". Questo il titolo in prima pagina, in taglio alto, dell'edizione odierna del Corriere di Mezzogiorno sul terzino dell'Empoli ad un passo dai partenopei. Roma caput mundi ma per Di Lorenzo solo per un giorno perché poi inizierà subito la sua avventura napoletana. L’esterno destro dell’Empoli a breve sarà il primo acquisto dell’estate del Napoli, stamane terrà le visite mediche a Villa Stuart. Una toccata e fuga a Roma dopo essere stato già nei giorni scorsi a Napoli, dove rientrerà domani per firmare tutti i contratti che lo legheranno al club di De Laurentiis per cinque stagioni.