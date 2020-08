Corriere di Milano: "Brozovic, notte brava in ospedale"

vedi letture

"Brozovic, notte brava in ospedale", titola il Corriere di Milano in prima pagina. Sono dovuti intervenire i carabinieri per placare Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter, che l’altra notte, al pronto soccorso del San Carlo pretendeva con veemenza che un suo amico fosse visitato senza perder tempo con le lunghe attese. E' il secondo episodio in pochi giorni nei quali viene coinvolto il centrocampista croato dell'Inter e per il quale si deve ricorrere all'intervento dei carabinieri.