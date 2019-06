Corriere di Milano: "Curva Inter, niente festa. Permesso revocato"

© foto di WilMan

"Curva Inter, niente festa ai Giardini. Permesso revocato". Così il Corriere di Milano titola, in un trafiletto in prima pagina, sul grande problema per le celebrazioni dei 50 anni della curva nerazzurra. Nelle pagine interne la questione è così approfondita: "Curva Nord ai Giardini. Lo stop della giunta: 'Sicurezza a rischio'. Il sindaco: ritirare l'autorizzazione è la scelta giusta. I supporter: 'Spazio dato a tutti, ci sembra una decisione di pancia. Ma non ci arrendiamo'".