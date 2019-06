Corriere di Milano e i campioni dimenticati: "Il bomber di Seregno"

© foto di Mattia Verdorale

"Il bomber di Seregno". Questo il titolo del Corriere di Milano a pagina 10 nella sezione dedicata ai campioni dimenticati. Oggi è il turno di Aldo Boffi, centravanti del Milan anni Trenta. Fisico imponente, ma carattere timido, in una partita mandò in porta pallone e portiere. Il Milan lo acquistò nel 1936 dal Seregno e per questo fu soprannominato "il bombardiere di Seregno". Tra le sue imprese viene ricordata quella compiuta con la maglia del suo paese natale contro il Casale. Boffi tirò un calcio di punizione talmente potente che in porta finì oltre al pallone anche il portiere che aveva tentato la presa.