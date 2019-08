Corriere di Milano: "Il Meazza vibra, chiusi sei settori"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

In prima pagina, sul Corriere del Milano di oggi, si parla dello stadio Giuseppe Meazza. "Il Meazza vibra, chiusi sei settori del terzo anello", si legge. Il giornale spiega comunque che si tratta di misure a scopo precauzionale, legate alle vibrazioni oltre la soglia d'allarme. Per questa stagione, dunque, verranno chiusi sei settori del terzo anello. La tenuta statica dell'impianto non è comunque a rischio, secondo quanto affermato dai tecnici.