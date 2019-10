Corriere di Milano, Inter e Milan: "Nuovo stadio, ok dell’Aula"

"Nuovo stadio. Ok dell’Aula": così il Corriere di Milano nella sua prima pagina odierna. Il sindaco Sala però avverte Inter e Milan: "Il Meazza va rigenerato". Ecco i paletti e i club 'agitano' il piano B, ossia il trasloco a Sesto. L’Aula ha appena approvato con riserva il pubblico interesse del nuovo stadio di Milan e Inter che Sala fissa i due paletti fondamentali: rigenerazione di San Siro e taglio delle volumetrie. "Sono contento del parere positivo ma il progetto come è oggi non è accettabile".