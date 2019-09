"Il Pgt, poi San Siro: slitta di un mese il voto sullo stadio": così il Corriere di Milano nella sua prima pagina. Si parla ancora dello stadio e del nuovo San Siro. Il responso del Comune sulla certificazione di pubblico interesse del nuovo stadio slitta di un mese e non arriverà, come già previsto, entro il 10 ottobre. Il ritardo si deve alla scelta di discutere da settimana prossima il nuovo Pgt e di posticipare quindi il dibattito in aula su San Siro. Il Consiglio comunale è tutto da convincere.