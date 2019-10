"Inter-Milan, a Sesto il derby al femminile": questo il titolo nelle pagine interne del Corriere di Milano sul derby femminile in programma il prossimo 13 ottobre. Non si ripeterà l'esperimento di un anno fa all'Allianz Stadium per il big match tra Juve e Fiorentina. Inter-Milan si giocherà al Breda di Sesto San Giovanni alle 15 di domenica 13. L’occasione per aprire il Meazza al calcio femminile era propizia visto che il match cadeva in un weekend di pausa del campionato maschile. Hanno prevalso le esigenze di manutenzione del prato.