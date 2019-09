Corriere di Milano: "Lo psicoderby"

Derby in vista a Milano. Sabato sera in campo Milan e Inter nella splendida cornice di San Siro. Conte è un allenatore 'verticale', Giampaolo un mister 'orizzontale' e anche le panchine finiscono in analisi. "Lo psicoderby" scrive il Corriere di Milano, proiettandosi già verso il derby milanese e la sfida sulle due panchine che vedrà Conte e Giampaolo affrontarsi per la prima volta da allenatori di Inter e Milan.