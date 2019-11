"Nuovi guai per Balotelli, bandito dalle strade svizzere": così il Corriere di Milano a pagina 12 della sua edizione odierna. Il calciatore del Brescia ci è ricascato e ancora una volta il suo nome compare al di fuori delle cronache sportive. SuperMario, questa volta, ha violato il codice della strada mentre viaggiava oltreconfine, a Camorino. Risultato: 100 franchi di multa e ritiro della patente per tre mesi, con divieto di guidare qualsiasi mezzo a motore in territorio svizzero. L'episodio risale a fine ottobre, l'infrazione contestata sarebbe un eccesso di velocità (le autorità svizzere non confermano).