Corriere di Milano: "Ripartenza con il fiato sospeso"

"Ripartenza con il fiato sospeso", titola il Corriere di Milano oggi in edicola. L’appello alla responsabilità, perché il rischio è che la città non regga all’urto della riapertura seppur scaglionata. Ok ai controlli, ma secondo il sindaco Beppe Sala, il 90% lo faranno i comportamenti dei cittadini. A partire dall’uso della mascherina. "Vedo troppe persone che non la usano o la usano male. La mascherina è il nostro principale strumento per difenderci dal virus", ammonisce il sindaco.