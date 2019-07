Corriere di Milano: "Salviamo una porzione di stadio"

© foto di Giulio Falciai

"Salviamo una porzione di stadio". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere di Milano sullo stadio del capoluogo lombardo. La festa delle polemiche. Dopo il divieto del Comune ai Giardini Montanelli, gli ultrà dell’Inter si sono ritrovati ieri in 8 mila sul piazzale di San Siro. Tra giochi per bambini, musica e street food hanno celebrato i 50 anni della Curva Nord: «Vorremmo salvare almeno una parte dello stadio dall’abbattimento».