"San Siro, l’altolà dei residenti ai club": così il Corriere di Milano in prima pagina. Nuove polemiche sul possibile addio a San Siro per Inter e Milan. San Siro, inteso come residenti del quartiere, si ribella all’idea di dire addio al Meazza. E soprattutto a (quasi) ogni ipotesi di nuovo stadio. La coreografica presentazione dei concept del Meazza bis, nell’affollato "parlamentino" del Municipio 7, riceve fischi e contestazioni. "Siamo qui per ascoltare", assicurano però i manager di Milan e Inter.