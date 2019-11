Corriere di Milano: "Stadio, il gelo di Sala: basta pressioni dai club"

© foto di Andrea Giannattasio

Sulla prima pagina del Corriere di Milano è possibile vedere e leggere un pezzo in taglio laterale sul nuovo stadio con il seguente titolo: "Stadio, il gelo di Sala: basta pressioni dai club". Infatti c'è stato un acceso botta e risposta tra il sindaco di Milano e il presidente del Milan Scaroni: "Non accetto pressioni da parte delle squadre". La replica del sindaco Sala a Paolo Scaroni, presidente del Milan che lunedì è tornato a incalzare Palazzo Marino sui tempi per la realizzazione del nuovo stadio, è gelida. "Non continuiamo a ingannare la gente parlando di stadio — dice Sala — il tema qui è fare altro", ossia alberghi, hotel e centri commerciali. "Ci sono regole precise da rispettare". In attesa del pubblico interesse da parte della giunta le squadre continuano a tenere aperto un canale con l’ex area Falck di Sesto".