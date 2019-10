Corriere di Milano: "Stadio, il primo sì con tanti paletti"

© foto di Mattia Verdorale

"Stadio, il primo sì con tanti paletti". Questo il titolo che prende spazio in prima pagina questa mattina sul Corriere di Milano che fa il punto sul nuovo stadio di Milan e Inter. Sul giornale è possibile trovare i pareri dei tecnici della Conferenza dei servizi con i due modelli a confronti. Hanno parlato anche i due progettisti rimasti in gara: "A dare un primo via libera al nuovo stadio di Milan e Inter è stata la Conferenza dei servizi, l'insieme di tutti i soggetti pubblici interessati a una trasformazione urbanistica e chiamati a dare il loro parere sulla fattibilità dell'operazione".