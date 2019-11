"Stadio, Sala non arretra. Il gelo dei club: valutiamo": così il Corriere di Milano in prima pagina. E' arrivato il sì della Giunta milanese ma è un sì condizionato (molti, compresi i club, lo hanno giudicato come un 'no mascherato'). La giunta milanese condiziona il via libera al nuovo stadio di Inter e Milan sull’area dei posteggi dell’attuale San Siro, uno, al rispetto delle volumetrie fissate dal Pgt (circa la metà) e, due, alla 'rifunzionalizzazione' dell’attuale stadio mantenendone la vocazione sportiva. Nella delibera approvata la giunta accoglie la dichiarazione di pubblico interesse rispetto al nuovo stadio aggiungendo la richesta di presentare uno "studio di fattibilità aggiornato". In pratica, un nuovo progetto. Resta lo spettro di un piano B a Sesto.