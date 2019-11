"Tafferugli a San Siro, 8 atalantini feriti. Aggredita una famiglia": così il Corriere di Milano in prima pagina. Due momenti di tensione prima del fischio d'inizio di Atalanta-Dinamo Zagabria (un gruppetto di croati ha aggredito una famiglia bergamasca a bordo di un’auto in via don Gnocchi, due ragazzi (14 e 21 anni) e un 50enne sono rimasti contusi, scontri anche vicino allo stadio). In totale 8 atalantini feriti. Tra i fan della Dinamo si registrano inoltre tre daspo e nove denunce.