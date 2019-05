© foto di WilMan

"All'ultima partita" è il titolo che accomuna Inter e Milan all'interno della pagina sportiva del Corriere Milano, con l'intervista a due bandiere in vista dell'ultima giornata di campionato che vale un posto in Champions. Per quanto riguarda i nerazzurri a parlare è Giuseppe Bergomi: "Giocatori e tifosi, sarà determinante la gestione emotiva". Per i rossoneri la scelta è caduta su Filippo Galli: "Leggerezza mentale. I rossoneri non hanno nulla da perdere".