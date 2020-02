Corriere di Milano su Juve-Inter: "Noi, supertifosi a porte chiuse"

Il Corriere di Milano oggi in edicola intervista alcuni dei tifosi dell'Inter che non potranno vedere la sfida contro la Juventus a causa della chiusura dello stadio piemontese per l'allarme Coronavirus: "Vita da tifosi a porte chiuse" si legge in un riquadro in prima pagina. E all'interno: "Noi, supertifosi a porte chiuse. Il derby d’Italia vissuto dagli ultrà: 'Ci potremo abbracciare in caso di gol? Per il Ludogorets eravamo in tre al bar, che tristezza'".