© foto di Mattia Verdorale

In prima pagina, il Corriere di Milano di oggi parla dei lavori dello stadio Giuseppe Meazza: "Terzo anello, così si eliminano le oscillazioni" è il titolo del quotidiano. Lavori stimati per circa 2 milioni di euro. I club, dal canto loro, esprimono perplessità. L'idea è di usare blocchi d'acciaio e molle per "fermare" il terzo anello: è questa l'alternativa alla chiusura dei settori. Il Comune potrebbe detrarre la spesa dall'affitto.