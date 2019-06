Corriere di Milano sull'Inter: "Il centravanti di guerra"

"Il centravanti di guerra". Questo il titolo, nelle rispettive pagine sportive, dell'edizione odierna del Corriere di Milano. Tutti quelli che sono arrivati dopo, non l’hanno mai raggiunto. Non c’è neanche l’infinito Ronaldo che tenga: il record di marcature consecutive spetta a Giovanni Gaddoni. Andò in rete sette volte di fila. Un grande centravanti grandemente dimenticato. Eppure, storia dell’Inter.