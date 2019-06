© foto di WilMan

Una notizia di cronaca, quest'oggi, si fa spazio in prima pagina nel Corriere di Milano: "Colpo nel Bosco Verticale. Rubati gli orologi di Perisic. Furto senza scasso da 80 mila euro nella torre dei vip", le parole utilizzate in apertura, mentre nelle pagine interne dall'edizione meneghina del quotidiano viene riportato anche il numero di oggetti, ovvero tre, sottratti al centrocampista offensivo dell'Inter, derubato in casa propria.