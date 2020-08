Corriere di Milano: "Villaggio Messi, affari nel regno dei vip"

"Villaggio Messi, affari nel regno dei vip". Questo il titolo in prima pagina in taglio basso che il Corriere di Milano descrive come una curiosità decisamente particolare capitata alla città di Milano: "Papà Messi a Porta Nuova. Il figlio Leo, sei Palloni d’oro all’attivo, (forse) a Torre Solaria. L’effetto dei calciatori non fa solo sognare i tifosi dell’Inter (che sperano che l’operazione sia preludio di un trasferimento del campione blaugrana), ma fa anche schizzare i prezzi delle case a Milano nelle zone residenziali. Storicamente i calciatori si insediavano vicino a San Siro, sui 6.000 euro al metro quadro, ma oggi i due poli di attrazione per i calciatori sono CityLife (prezzi top attorno a 13mila euro) e Porta Nuova (fino a 16mila), con l’«appendice» dei Giardini d’Inverno di via Pirelli dove lo scorso anno Icardi ha acquistato un attico da 400 metri quadrati con piscina".