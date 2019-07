© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Sul Corriere di Milano, in prima pagina, si parla del progetto per la rivoluzione di San Siro. Titolo d'apertura: "Villaggio San Siro: la sfida dei club. Fronda anti-ruspe". Ampio spazio sul giornale dedicato al progetto che prevede sì la costruzione di un nuovo stadio San Siro, ma non solo. Piano da 1,2 milioni di euro, stadio da 60mila posti, in uno spazio da 127mila metri quadrati. Per le ruspe sul Meazza però, c'è una frenata da ambo le parti. Ma c'è tempo.