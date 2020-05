Corriere di Roma: "A metà giugno Lazio al top"

"A metà giugno Lazio al top", parole del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, e così titola il Corriere di Roma. Il lavoro è cominciato, l’obiettivo è chiaro: riportare la Lazio in forma per la metà di giugno. Inzaghi ha solo questo in testa e si è confrontato a lungo con il suo staff – soprattutto i preparatori atletici – prima di riaffacciarsi sul campo. Non vuole avere rimpianti, non intende lasciare nulla al caso né ha intenzione di aspettare per capire se davvero il campionato ripartirà.