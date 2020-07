Corriere di Roma: "Addio alla storia: non rinnovato il contratto a Nela"

Sul Corriere di Roma in prima pagina si parla delle ultime vicende giallorosse. "Addio alla storia: non rinnovato il contratto a Nela" scrive il quotidiano. I tifosi contro la decisione. La società giallorossa, che aveva richiamato Nela in società nel 2016 dopo molti anni, non ha poi rinnovato il contratto. Le figlie del terzino dello scudetto: "Non conoscono l’amore per la maglia".