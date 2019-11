"Allarme in Europa. Florenzi non perde l'azzurro": così il Corriere di Roma sul momento della Roma. Adesso servono quattro punti tra Basaksehir (a Istanbul, il 28 novembre) e Wolfsberger (all’Olimpico, il 12 dicembre) per ottenere la qualificazione al prossimo turno di Europa League. Nel frattempo Florenzi, che contro il Borussia è rimasto fuori dalla formazione per la quinta volta consecutiva (non gli era mai successo prima, da professionista) è stato convocato dal c.t. Mancini.