Corriere di Roma: "Allenamenti, Inzaghi freme e mantiene la Lazio sotto pressione"

"Allenamenti, Inzaghi freme e mantiene la Lazio sotto pressione". Questo il titolo a pagina 13 che il Corriere di Roma dedica ai biancocelesti: "Gli allenamenti sono vietati fino a lunedì, per ora. L’orientamento del governo è che lo stop venga prolungato, arrivando probabilmente al 4 maggio. La Lazio aspetta, la speranza è che i tempi non siano così dilatati: la società è pronta ad accogliere i giocatori al centro sportivo di Formello in ogni momento, ha impedito che gli stranieri andassero all’estero, non vede l’ora di ricominciare a lavorare sul campo".