Corriere di Roma: "Anno nuovo, Roma vecchia per il Toro"

© foto di Mattia Verdorale

"Anno nuovo, Roma vecchia per il Toro". Titola così a pagina 9 il Corriere di Roma sui giallorossi e la prossima sfida contro il Torino: "Kluivert fa ancora lavoro differenziato, tempi lunghi per Pastore: Fonseca si affida ai soliti noti. Difficoltà per piazzare gli esuberi: Kalinic dice no al Verona, nessuna offerta per Cengiz Under. Il 2020 si aprirà per i giallorossi con la partita casalinga contro il Torino, ma Fonseca non avrà a disposizione nessuno dei lungodegenti che sperava di recuperare, almeno per la panchina".