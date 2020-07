Corriere di Roma: "Biancocelesti spenti, che tonfo a Lecce"

vedi letture

"Biancocelesti spenti, che tonfo a Lecce", titola il Corriere di Roma in prima pagina. Prima di Lecce-Lazio, l’ordine di Igli Tare era stato quello di crederci ancora: "Finché ci sarà speranza noi lotteremo, fino alla fine". La squadra non sembra aver preso alla lettera le parole del suo direttore sportivo e ha perso ancora. Davanti, con Immobile e Caicedo in campo rispetto a sabato scorso, è stata un’altra Lazio; dietro, purtroppo per Simone Inzaghi, è stato invece il solito film visto nelle ultime partite post-Covid. Altri 2 gol subiti, che dalla ripresa fanno 10 in cinque gare: troppo, per poter ambire a tenere il ritmo della Juventus.